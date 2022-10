Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trunkenheitsfahrten bei Wöbbelin im Nachgang aufgeklärt

Wöbbelin (ots)

Ein Anrufer meldete am Sonntag, 30.10.2022, gegen 07:30 Uhr über den Polizeinotruf, dass er auf der BAB 24 in Höhe Wöbbelin unterwegs ist und sehen kann, dass ein Pkw außerhalb des Autobahnbereiches in einem Graben liegt. Eine Funkwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Ludwigslust konnte nach kurzer Suche den Transporter feststellen. Es waren keine Personen vor Ort. Jedoch war ein weiteres Fahrzeug vor Ort, welches augenscheinlich versucht hatte, den Pkw aus dem Graben herauszuziehen und sich dabei ebenfalls festfuhr. Beide Fahrzeuge wurden in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zum Zwecke einer kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Eine hinzugezogene Abschleppfirma erschien wenig später vor Ort und begann mit den Maßnahmen. Zu diesem Zeitpunkt erschien ein Zeuge an der Unfallstelle und informierte die Beamten vor Ort, dass er eines der Fahrzeuge kenne und konnte Angaben zu dem möglichen Fahrzeughalter machen. Als eine weitere Funkwagenbesatzung die Adresse abprüfen wollte kam ihnen ein PKW entgegen, welchen die Beamten in der Folge kontrollierten. Im Fahrzeug befand sich ein 35-jähriger kroatischer, alkoholisierter Staatsbürger, welcher den Beamten gegenüber bestätigte, dass die Fahrzeuge an der Unfallstelle zu ihm und seinem 33-jährigen kroatischen Freund gehören. Der 33-jährige, ebenfalls alkoholisierte Freund bestätigte dies und fügte sogar noch hinzu, am Abend zusätzlich Drogen konsumiert zu haben. Bei beiden Tatverdächtigen wurden Blutproben zur Beweissicherung entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen wieder zu ihrer Wohnanschrift zurückkehren. Es wurden Strafanzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Verkehrsgefährdung und der Trunkenheitsfahrt gefertigt. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei dem aufmerksamen Bürger für seinen hilfreichen Hinweis. Kira Schlote Polizeihauptrevier Ludwigslust André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell