POL-HRO: 21-jähriger Kradfahrer nach Alleinunfall bei Sprengelshof schwer verletzt

Boizenburg (ots)

Am Sonntag, 30.10.2022, erhielt die Polizei über den Notruf Kenntnis über einen alleinbeteiligten Unfall eines Kradfahrers bei Sprengelshof in der Nähe von Vorderhagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Kradfahrer auf der B 195 aus Vorderhagen kommend in Richtung Amt Neuhaus mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit in eine scharfe Kurve und kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der Kradfahrer gegen ein Verkehrsschild und blieb in einem Graben liegen. Bei diesem Unfall erlitt der 21-Jährige eine Beinfraktur. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Hamburger Krankenhaus. Der Unfallschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Krad musste geborgen werden. Polizeikommissar Brall Polizeirevier Boizenburg André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

