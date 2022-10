Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Brand in einer alten Kfz-Werkstatt

Werlte (ots)

Am gestrigen Abend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in Werlte an der "Bockholter Straße" ausrücken. Ein Spaziergänger hatte gegen 19 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er Feuer und Rauch aus einer alten Kfz-Werkstatt heraus wahrgenommen hatte. Die angerückte Feuerwehr aus Werlte war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Nachdem sich Zugang zum Gebäude verschafft wurde, konnte ein Feuer auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter entdeckt und gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach geriet hier ein alter Autoreifen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand geringer Sachschaden. Das Gebäude wurde durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell