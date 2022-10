Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrerin eines Mercedes gesucht

Nordhorn (ots)

Letzten Freitag kam es an der Einmündung Ootmarsumer Weg / Rosenstraße in Nordhorn gegen 14.50 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Die Fahrerin eines silbernen Mercedes Vans mit Nordhorner Kennzeichen fuhr derart schnell auf den Einmündungsbereich zu, dass eine Radfahrerin mit ihrem zweijährigen Kind ruckartig ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend zeigte die Autofahrerin der jungen Radfahrerin in Form einer Handbewegung den sogenannten "Scheibenwischer" und fuhr stark beschleunigend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreisverkehr Ootmarsumer Weg davon. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell