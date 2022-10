Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - (Ergänzung) Radfahrer verstirbt im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen

Schapen (ots)

Wie berichtet, kam es am gestrigen Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Schapen. Ein 51-jähriger Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Wie das Klinikum Osnabrück nun mitteilt, verstarb der Mann aus Schapen am gestrigen Abend an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Der 56-jährige Fahrer eines LKW fuhr in Schapen auf der "Hopstener Straße" in Richtung Ortsausgang. Dabei überholte er den am rechten Fahrbahnrand fahrenden 51-Jährigen. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der 56-Jährige wieder ein und stieß dabei mit der rechten Seite des LKW gegen den Radfahrer, welcher daraufhin zu Fall kam. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum Osnabrück geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell