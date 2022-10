Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wielen (ots)

Am 23. Oktober zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr kam es in Wielen in der Straße Striepe zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem Pkw die Straße Striepe in Richtung Itterbeck. Auf Höhe einer Bushaltestelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Unfall blieben Fahrzeugteile zurück, die zu einem dunkelblauen Opel Vectra Baujahr 2005-2008 passen könnten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

