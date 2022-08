Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Wermelskirchen (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag (30.08.) gegen 18:00 Uhr in Wermelskirchen auf der Dellmannstraße. Dort fuhren die drei späteren unfallbeteiligten Pkw hintereinander aus Richtung Burger Straße in Richtung Eich.

Vor einer Rotlicht zeigenden Ampel bremsten zunächst eine 27-jährige Wermelskirchenerin mit ihrem Opel und eine dahinter fahrende 22-jährige Kia-Fahrerin aus Radevormwald ihre Fahrzeuge ab. Ein dahinter fahrender 60-jähriger Burscheider bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Ford dem mittlerweile stehenden Kia vor sich auf. Durch den Aufprall wurde der Kia auf den davor stehenden Opel geschoben.

In den beteiligten Fahrzeugen befanden sich auch mehrere Beifahrer. So wurden durch den Zusammenstoß insgesamt vier Personen leicht verletzt. Drei von ihnen wurden zwecks weiterer Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An allen drei Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Dellmannstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell