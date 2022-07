Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Randale am Güstrower Bahnhof

Güstrow (ots)

Ein aufmerksamer Bürger informierte die Bundespolizeiinspektion Rostock, dass er in der Nacht des 27. Juli 2022 gegen 01:30 Uhr eine männliche Person beobachten konnte, die am Bahnhof Güstrow mit Steinen Glasscheiben einwirft. Ein vor Ort befindlicher Zeuge schilderte gegenüber der eingesetzten Streife der Bundespolizei. Zunächst konnte dieser beobachten, dass der Mann am Bahnsteig 4 die Scheiben des Fahrplanaushanges sowie des Zugansagehäuschens mit Steinen bewarf. Hierzu nahm er Schottersteine aus dem Gleisbett, wovon er sich einige in die Taschen steckte. Dann begab sich der Täter in das Bahnhofsgebäude. Was dieser dort machte konnte er nicht beobachten. Als der Täter das Bahnhofsgebäude verließ, soll er laut Aussage des Zeugen einen Pkw ebenfalls mit Steinen beworfen und sich anschließend in Richtung Paradiesweg entfernt haben. Hier konnte der 18-jährige Deutsche von einer Streife des Polizeihauptrevieres Güstrow festgenommen werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Was den jungen Mann zu diesen Taten getrieben hat, ließ sich nicht ermitteln. Ebenfalls steht das Ergebnis der Schadenshöhe noch aus. Neben einem möglichen morgendlichen Kater, erwartet ihn zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch die Bundespolizei und ein weiteres von der Landespolizei im Zusammenhang mit der Beschädigung des Pkw` s.

