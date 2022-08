Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter erbeuten Werkzeugmaschinen aus Firmenfahrzeug

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (29.08.) gegen 07:00 Uhr bemerkte der Nutzer eines Firmenfahrzeuges an eben diesem eine offen stehende Schiebetür.

Er hatte das Fahrzeug, einen Kastenwagen der Marke Citroen, am Sonntag (28.08.) gegen 20:00 Uhr in der Straße An der Wallburg in Bergisch Gladbach-Kippekausen abgestellt und nach eigenen Angaben verschlossen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Fahrzeug unter anderem ein Akkuschrauber und eine Tigersäge entwendet. An der Schiebetür war eine Beschädigung am Türgriff zu erkennen. Außerdem stimmte das Spaltmaß der Tür nicht mehr überein. Wie genau der oder die Täter in das Fahrzeug eingedrungen sind, ist derzeit noch unklar. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202/205 0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell