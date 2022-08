POL-RBK: Wermelskirchen - Betrüger geben sich per WhatsApp als Sohn aus

Bergisch Gladbach (ots) - Am Montag (29.08.) gegen 07:00 Uhr bemerkte der Nutzer eines Firmenfahrzeuges an eben diesem eine offen stehende Schiebetür. Er hatte das Fahrzeug, einen Kastenwagen der Marke Citroen, am Sonntag (28.08.) gegen 20:00 Uhr in der Straße An der Wallburg in Bergisch Gladbach-Kippekausen abgestellt und nach eigenen Angaben verschlossen. Nach ...

