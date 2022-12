Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Gestern Mittag zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr kam es auf dem Birkenweg zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Durch ein silbernes Fahrzeug wurde ein roter Seat Ibiza, der am Fahrbahnrand geparkt war, am linken Außenspiegel und am linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Durch eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hat, konnten erste Täterhinweise erlangt werden. Der Unfallfahrer war männlich, ca. 55-60 Jahre alt, hatte kurze braune Haare und eine stämmige Statur. Weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dessen Pkw liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Castrop-Rauxel

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt an der Straße "Am Landwehrbach" in Castrop-Rauxel. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagabend 18.00 Uhr. Durch einen unbekannten Unfallverursacher wurde ein schwarzer Mercedes S 500 linksseitig im Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise auf den möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell