Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schulwegüberwachungen

Mainz (ots)

Auch kurz vor den Herbstferien überwacht die Polizei Mainz weiterhin die Schulwege rund um die Mainzer Schulen. Am gestrigen Donnerstag waren die Polizisten in Budenheim an der Grund- und Realschule und in Mainz, an der Martinusschule, der Windmühlenschule und dem Frauenlobgymnasium vor Schulbeginn unterwegs. In zahlreichen, vertrauensvollen Gesprächen mit Eltern wurde auf die jeweilige Situation rund um die Schulen aufmerksam gemacht und auf die Gefahr durch "Elterntaxis" hingewiesen, die oftmals Verkehrssituationen um Schulen negativ beeinflussen. Insgesamt wurden an den drei Schulen ca. 100 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Radfahrende Kinder wurden auf die korrekte Beleuchtung an ihren Rädern und Eltern auf die richtige Sicherungsmethode ihrer Kinder in Autos hingewiesen. Eine Mutter musste verwarnt werden, da ihr Kind nicht in einem Kindersitz gesichert war. Insgesamt zeigten sich die Eltern erfreut über die Überwachungsmaßnahmen der Polizei.

