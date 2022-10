Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Einkaufswagen -Täter festgenommen

Mainz (ots)

Nachdem er einer älteren Frau das Portmonee aus einem Einkaufswagen entwendet hatte, flüchtete ein 40-jähriger Täter und konnte wenig später festgenommen werden. Die Frau war gegen 17:30 Uhr, am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Göttelmannstraße einkaufen. Während des Einkaufs stellte sie ihre Handtasche mit Portmonee in den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie dann, dass die Tasche offenstand und das Portmonee fehlte. Durch Beschäftigte des Einkaufsmarktes wurde sofort die Polizei benachrichtigt und auf einer Videoaufzeichnung aus dem Verkaufsraum die Tat zweifelsfrei erkannt. Aufgrund der schnellen Reaktion aus dem Markt konnten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später den Täter in der Hechtsheimer Straße festnehmen. Bei ihm konnte das Portmonee mit allen Dokumenten und Karten sowie ca. 80,- EUR Bargeld aufgefunden werden. Darüber hinaus wurde bei ihm ein Tütchen mit weißem Pulver gefunden. Bei diesem Pulver könnte es sich um ein illegales Betäubungsmittel handeln. Die Substanz wurde zur Analyse dem LKA übergeben. Das Portmonee konnte der Geschädigten übergeben werden. Den Täter erwartet nun mindestens ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

