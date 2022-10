Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Länderübergreifender Sicherheitsaktionstag - Ergebnisse des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots)

In Ergänzung zu den landesweiten Informationen des LKA RLP veröffentlicht das PP Mainz nachfolgende Daten.

Im Zuständigkeitsbereich des PP Mainz wurden am Sicherheitsaktionstag zehn Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt wurden 403 Kraftfahrzeuge und 571 Personen kontrolliert. 51 Personen und 12 Fahrzeuge wurden durchsucht. Dabei wurde ein verbotenes Einhandmesser, sowie kleine Mengen diverser Betäubungsmittel sichergestellt. 134 Verkehrsordnungswidrigkeiten mussten geahndet werden. Fünf Personen standen unter Alkoholeinfluss und müssen mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- EUR rechnen. An sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis wegen diverser Umbauten erloschen. Drei Personen wurden wegen offener Haftbefehle festgenommen. Darüber hinaus wurden mit den zuständigen Behörden im Bereich der Kreisstadt Ingelheim sechs Spielhallen kontrolliert. An den Kontrollmaßnahmen waren insgesamt 162 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei beteiligt.

Die Landeszahlen finden Sie in der Pressemeldung des LKA RLP: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/5343029

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell