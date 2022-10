Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: LKW bleibt an Brücke hängen, Vollsperrung der Autobahn wieder aufgehoben

Autobahn A60 (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagmorgen gegen 05:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 60, in Fahrtrichtung Mainz. Ein LKW war mit seinem Kippaufbau an einer landwirtschaftlichen Brücke hängen geblieben. Der 58-jährige LKW-Fahrer war zuvor auf dem linken Fahrstreifen der A60 zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West in Fahrtrichtung Mainz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stellte sich der Kipperaufbau während der Fahrt senkrecht auf und kollidierte mit einer über die Fahrbahn führenden Brücke. Auf Grund der Kollision wurde die Ladefläche und der Aufbau des LKW komplett zerstört und teilweise 2-3 qm große Teile der Ladefläche auf die Fahrbahn geschleudert. Es entstand ein ca. 150 Meter langes Trümmerfeld und es waren Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen. Mehrere Pkw konnten den Fahrzeugteilen nicht mehr ausweichen und wurden beschädigt. Insgesamt drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. An der Brücke entstanden leichte Schäden, die von einem Bauingenieur begutachtet wurden. Die A60 musste bis kurz nach 09:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West voll gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Rückstaus und Verkehrsbehinderungen kam. Der entstandene Sachschaden an Brücke und Fahrzeugen dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Von der Polizeiautobahnstation Heidesheim wurden die Unfallermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus waren mehreren Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickleheim, sowie der Polizeiinspektionen Ingelheim und Bingen im Einsatz.

