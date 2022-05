POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Der Lions Club Delmenhorst lädt zum Jazz-Frühschoppen ein

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 11. Mai 2022, in der Zeit von 16:20 Uhr bis 18:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Rittrumer Straße in der Gemeinde Dötlingen ein. Die Täter öffneten zuvor gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Diese wurden durchsucht und Bargeld sowie Schmuck ...

