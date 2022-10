Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - E-Scooter-Fahrer fährt Radfahrerin um - beide verletzt

Mainz - Oberstadt (ots)

Zu einem Unfall zwischen dem 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters und einer 22-jährigen Radfahrerin, kam es gestern um 12:35 Uhr in der Straße "Am Gautor". Der E-Scooter-Fahrer befuhr den dortigen Radweg entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung und erfasste die entgegenkommende Radfahrerin. Durch den Zusammenprall stürzte die Radfahrerin gegen ein geparktes Auto. Beide erlitten bei dem Unfall Verletzungen, wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer des E-Scooters wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell