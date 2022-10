Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Nach Geldwechseltricks 100,- EUR und hochwertige Uhr erbeutet

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen wird ein 69-jähriger Wiesbadener von einem unbekannten Mann gebeten, Geld zu wechseln. Erst viel später bemerkt er den Verlust von 100,- EUR. Der unbekannte Mann sprach ihn, gegen 9 Uhr an der Bushaltestelle "Universitätsmedizin" an und bat um das Wechseln eines zwei Euro Geldstücks. Hilfsbereit öffnete der Wiesbadener seine Geldbörse und schaute nach, ob er helfen könne. In diesem Moment deutete der Täter auf die Geldbörse, fragte gleichzeitig nach der Uhrzeit und man verabschiedete sich danach. Nach kurzer Zeit hatte der Geschädigte jedoch Zweifel und stellte beim Blick in seine Geldbörse den Verlust zweier 50,- EUR Scheine fest. Eine Suche nach dem Täter verlief erfolglos. Gegen 10 Uhr spricht möglicherweise der gleiche Täter eine 82-jährige Frau an, als diese mit ihrem PKW vor einem Gebäude auf dem Gelände der Unimedizin einparkt. Noch während sie im Fahrzeug sitzt bittet er um Wechselgeld und beugt sich dabei tief durch die geöffnete Seitenscheibe hinein. Es kommt dann zum Wechsel zweier 50 Cent stücke gegen ein 1,- Euro Stück. Daraufhin entfernt sich der Täter. Erst als die Geschädigte wieder an ihrem Wohnort in Hessen ankommt, stellt sie den Diebstahl ihrer hochwertigen Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro fest. Beide Geschädigte können den Täter nur vage beschreiben. Er wird als ca. 30-35 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Er hat dunkle, mittellange Haare und war dunkel gekleidet. Wer Hinweise zu dem Täter oder ähnlichen Vorfällen geben kann, darf sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung setzen: 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell