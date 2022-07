Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Falscher Dachdecker beklaut Seniorin

Recklinghausen (ots)

Am Elper Weg war am Mittwochmittag ein "falscher Handwerker" unterwegs. Eine ältere Frau ließ den vermeintlichen Dachdecker herein und musste anschließend feststellen, dass sie bestohlen wurde.

Der Mann hatte gegen 12.50 Uhr an der Haustür geklingelt und vorgegeben, Schäden am Dach reparieren zu wollen. Der Mann ging dann auch - über den Dachboden - auf das Dach, während die Frau im Garten nach ihm schauen sollte. Die Recklinghäuserin bekam Zweifel und ging zurück ins Haus - als ihr schon der vermeintliche Dachdecker aus dem Schlafzimmer entgegenkam. Die Seniorin versuchte noch, den Mann aufzuhalten und zur Rede zu stellen - der Mann lief aber davon. Er flüchtete in Richtung Westring. Die Frau alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Dann fiel auf, dass mindestens eine Armbanduhr - aus einer Schmuckschatulle - gestohlen wurde. Der falsche Dachdecker wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, ca. 1,85m bis 1,90m groß, sportliche Figur (schlank), bekleidet mit einem langärmliges Oberteil und einer Hose (beides helle Farbe), einem "Arbeitsschutzhelm" und Handschuhen. Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 weitergeben.

Um sich vor "falschen Handwerkern" zu schützen, können Sie unter anderem Folgendes tun: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Weitere Tipps und Infos zu den Maschen der Betrüger finden Sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

