Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitionist belästigt Jugendliche im Park

Recklinghausen (ots)

Im Landschaftsarchäologischen Park an der Freiheitstraße ist am Mittwochnachmittag eine 16-Jährige von einem Mann belästigt worden. Die Jugendliche war mit Freundinnen im Park. Gegen 17 Uhr bemerkte die 16-Jährige einen Mann, der mit geöffneter Hose in ihrer Nähe stand und sich selbst sexuell befriedigte. Danach ging der Mann zu Fuß weg. Die alarmierten Polizeibeamten konnten keinen Tatverdächtigen mehr finden. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Der Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben: etwa 55 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kräftige Statur, grau/weißer Bart, grau/weiße kurze Haare, grau-weißes Shirt, schwarze lange Hose, Sonnenbrille. Wer Hinweise zu dem tatverdächtigen Mann geben kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell