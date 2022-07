Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte bei Unfall an Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der vielbefahrenen Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Prosperstraße hat es am frühen Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Essen und ein 34-jähriger Autofahrer aus Bottrop wurden dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau gegen 14.35 Uhr von der Prosperstraße nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße (Richtung Essen) abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Autofahrer zusammen, der auf der Prosperstraße weiter geradeaus wollte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 58-Jährige und der 34-Jährige wurden zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr von Polizeibeamten geregelt. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

