POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Castrop-Rauxel

Eine Geldkassette mit etwas Bargeld entwendeten unbekannte Täter aus einer Wohnung an der Damaschkestraße. Sie brachen die Wohnungstür auf und betraten auf diese Weise die Wohnung. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Donnerstagmittag bis Dienstagnachmittag. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Dorsten

Unbekannte hebelten am Dienstag (15.30h - 20.45h) die Eingangstür einer Schule an der Bismarckstraße auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Bereits in der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten ein. Sie öffneten Schränke und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Waschmaschine.

Recklinghausen

An der Borkener Straße kletterten unbekannte Täter auf das Vordach einer Firma und schlugen eine Fensterscheibe ein. Dann griffen sie hindurch und betätigten den Fenstergriff, um das Fenster in Gänze zu öffnen. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Behältnisse, ehe sie mit einer Geldbörse unerkannt flüchteten. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen.

Recklinghausen

Als eine 64-jährige Recklinghäuserin gegen 00.30 Uhr in ihre Wohnung an der Overbergstraße zurückkehrte, stand sie plötzlich einem unbekannten Mann mit einer Taschenlampe gegenüber. Dieser flüchtete bei Erblicken der Frau sofort durch eine Hintertür. Vermutlich war noch eine zweite Person anwesend, da die 64-Jährige bei seiner Flucht noch einen weiteren Schatten wahrnahm, jedoch niemanden sehen konnte. Betroffen war die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Diverse Schränke waren durchsucht und Inhalte in den Räumen verstreut worden. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80m groß, schlank, braune Haare, hellblaues Tuch vor dem Mund, dunkle Hose.

