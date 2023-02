Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: F.C. Hansa Rostock gegen Hamburger SV am 05.02.2023 - Deutsche Bahn AG setzt Entlastungszug ein -

Rostock (ots)

Am kommenden Sonntag, den 05.02.2023 um 13:30 Uhr findet in Rostock die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem Hamburger SV statt.

Zu diesem Spiel rechnet der Veranstalter mit -26.200- Zuschauern. Die -2.600- Gästekarten wurden bis zum 24.01.2023 komplett verkauft.

Ca. 1.600 bis 1.800 Hamburger Fans beabsichtigen mit Regelzügen der Deutschen Bahn AG zum Spiel anzureisen. Darüber hinaus nutzen erfahrungsgemäß zu den Heimspielen des F.C. Hansa Rostock Hansa Fans aus den westlichen Landkreisen die Regelzugverbindungen der Deutschen Bahn AG in Richtung Rostock.

In diesem Zusammenhang kann es, insbesondere in den Morgenstunden, bei Nutzung der Regelzugverbindungen ab Hamburg um 06:21 Uhr (RE 4305) und 08:21 Uhr (RE 4307) in Richtung Rostock zu erheblichen Kapazitätsproblemen kommen.

Gleiches gilt für die Abfahrten der Regelzüge um 17:08 Uhr (RE 4314) und 19:08 Uhr (RE 4316) von Rostock nach Hamburg.

Um eine störungsfreie An- und Abreise der beiden Fangruppierungen zu gewährleisten und eine Beeinträchtigung von Bahnreisenden so gering wie möglich zu halten, setzt die Deutsche Bahn AG am Spieltag für die Hansa Fans in der An- und Abreise einen Entlastungszug ab Boizenburg (Abfahrt: 08:22 Uhr) und zurück ab Rostock (Abfahrt: 17:48 Uhr) ein. Der Zug hält an allen Haltepunkten und Bahnhöfen analog der im normalen Regelverkehr eingesetzten Zugverbindungen. Damit alle Fans pünktlich den Anpfiff miterleben, werden bahnreisende Hansa Fans aus den westlichen Landkreisen gebeten, ausschließlich den zusätzlichen Zug zu nutzen. Ein allgemein gültiger Fahrschein ist hierfür erforderlich.

