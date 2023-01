BPOL-HRO: Hansa Fans verursachen Schaden von 4.000,- Euro

Kröpelin (ots) - Am Sonntagabend, den 29.01.2023 meldete sich ein Vater bei der Bundespolizei, um Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil seiner 13-jährigen Tochter zu erstatten. Er gab an, dass sein Kind am Nachmittag allein vom Hauptbahnhof Rostock mit der Regionalbahn nach Hause in Richtung Kröpelin unterwegs war. Im Zug habe sich wenig später ein Mann gegenüber von seiner Tochter gesetzt. Hier soll ...

