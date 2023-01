POL-OG: Bühl - Einbruch in Kellerräume, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Eine 15-Jährige wurde am Donnerstag gegen 16:40 Uhr in der Kaiserstraße in einem Drogeriemarkt bei einem Diebstahl beobachtet und durch eine Detektivin nach dem Passieren der Kasse angesprochen. Den weiteren Maßnahmen entzog sich die Jugendliche jedoch, indem diese ihren 17-jährigen Begleiter zu Hilfe rief, der der Mitarbeiterin des Marktes kurzerhand einen Faustschlag verpasst haben soll. Zunächst ...

