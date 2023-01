POL-OG: Ottersweier - Diebstahl aus Opferstock

Baden-Baden (ots) - Nach einem Unfall am Donnerstagabend in der Murgstraße erwartet den wenig später ermittelten Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren. Gegen 22 Uhr soll der 40-jährige Mercedes-Fahrer in der Murgstraße einem Skoda-Fahrer aufgefahren sein, der gerade im Begriff war, in ein Grundstück einzufahren. Bei der anschließenden Unfallflucht blieb jedoch das Kennzeichen des Mercedes-SUV zurück, weshalb ...

mehr