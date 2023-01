Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Unfallflucht schnell ermittelt

Baden-Baden (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagabend in der Murgstraße erwartet den wenig später ermittelten Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren. Gegen 22 Uhr soll der 40-jährige Mercedes-Fahrer in der Murgstraße einem Skoda-Fahrer aufgefahren sein, der gerade im Begriff war, in ein Grundstück einzufahren. Bei der anschließenden Unfallflucht blieb jedoch das Kennzeichen des Mercedes-SUV zurück, weshalb die alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Anschrift des 40-Jährigen aufsuchen konnten. Weil bei ihm eine offenbare Alkoholisierung festzustellen war, wurden Blutproben in einer Klinik entnommen. Nachdem sein Führerschein beschlagnahmt wurde, sieht er nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. Der verursachte Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf 7.000 Euro geschätzt.

