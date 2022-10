Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Frau verwüstet Bar am Kirchplatz

Hattingen (ots)

Als der 32-jährige Mitarbeiter einer Bar am Kirchplatz am Montagnachmittag das Geschäft aufschloss, traf er auf eine 40-jährige Frau, die augenscheinlich diverse Gegenstände aus der Bar entwenden wollte. Beim Erblicken des Mitarbeiters versuchte die Frau zu flüchten, sie konnte jedoch durch den 32-Jährigen aufgehalten werden. Augenscheinlich ließ sich die Frau in der Nacht zu Montag in der Bar einschließen. Die Frau verwüstete den Innenraum der Bar. Sie zerstörte Mobiliar, zerschlug einen Großteil der Glasware und beschädigte die vorhandene Elektronik. Sie verstaute diverse Gegenstände in zwei Mülltüten, um diese augenscheinlich zu entwenden. Während des Einsatzes verhielt sich die 40-Jährige Wohnsitzlose den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv und beleidigte diese immer wieder. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Hattingen gebracht.

