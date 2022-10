POL-EN: Gevelsberg- Randalierer bespuckt und beleidigt Einsatzkräfte

Hattingen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (02.10) feierte ein Paar seine Hochzeit in einer dortigen Location. Im Verlaufe der Nacht geriet der 26-jährige frische Ehemann mit einem Kellner an der Getränketheke in einen Streit. Der 26-Jährige beleidigte den 19- Jährigen und schlug diesem im weiteren Verlauf mit der flachen Hand ins Gesicht. Abschließend warf der Bräutigam noch sein Bierglas in Richtung der ...

