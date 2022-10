Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Polizeibeamt*innen bespuckt und getreten

Ennepetal (ots)

Am Samstag wurde die Polizei, gegen 23:30 Uhr, zu einer Streitigkeit im Rahmen einer Feierlichkeit an der Hagener Straße gerufen. Augenscheinlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Wuppertaler und einem 25-jährigen Ennepetaler, bei der der Ennepetaler leicht am Kopf verletzt wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme und der Behandlung durch Rettungskräfte zeigte sich der Ennepetaler aggressiv und geriet mit anderen anwesenden Gästen immer wieder in eine verbale Auseinandersetzung. Der 25-Jährige wurde durch die eingesetzten Kräfte aufgefordert sich zu beruhigen, woraufhin der Ennepetaler einen Beamten gegen den Oberkörper schlug. Um weitere Angriffe in Richtung der Anwesenden zu verhindern, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Während des weiteren Einsatzes trat und spuckte der Ennepetaler immer wieder in Richtung der Einsatzkräfte, verletzt wurde dabei niemand. Der 25-Jährige wurde aufgrund seiner vorhergehenden Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Da der Mann stark alkoholisiert war, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.

