Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bräutigam muss eigene Hochzeitsfeier verlassen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (02.10) feierte ein Paar seine Hochzeit in einer dortigen Location. Im Verlaufe der Nacht geriet der 26-jährige frische Ehemann mit einem Kellner an der Getränketheke in einen Streit. Der 26-Jährige beleidigte den 19- Jährigen und schlug diesem im weiteren Verlauf mit der flachen Hand ins Gesicht. Abschließend warf der Bräutigam noch sein Bierglas in Richtung der Servicekraft und traf diesen an der Schulter. Der 19-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Der 26-Jährige bekam durch den Inhaber der Location ein Hausverbot und musste die Örtlichkeit nach diesem Vorfall verlassen

