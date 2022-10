POL-EN: Schwelm-Einbruch in Einfamilienhaus Einbrecher nutzen Abwesenheit der Bewohner

Hattingen (ots) - Am 01.10.22, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich in Hattingen auf der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Kreisstraße ein Verkehrsunfall. Eine 55 jährige Hattingerin fuhr trotz rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage (LZA) in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem anderen Pkw, welcher mit zwei Personen (53 jähriger Hattinger und 43 jährige ...

