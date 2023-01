Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruchsdiebstahl in Kellerräume, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Unbekannten Tätern gelang es in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag in die Kellerräume eines Wohngebäudes in der Michael-Ludwig-Rohrer-Straße einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen 20 Uhr und 12:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu drei der sich im Hause befindlichen Kellerräumen und entwendeten dort Gegenstände im Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Unter dem derzeit vermuteten Diebesgut befinden sich ein Pedelec der Marke Haibike, ein Mountainbike mit Kinderaufsitz und eine Satteltasche mit darin gelagertem Werkzeug der Marke WERA. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Eine mutmaßlich am Tatort zurückgelassene, angetrunkene Weinflasche konnte von den Beamten sichergestellt werden. Ob diese Rückschlüsse auf mögliche Täter liefern kann, bleibt noch offen.

Mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Aufbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 mit den Ermittlern des Polizeirevier Rastatt in Verbindung.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell