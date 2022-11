Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Raubüberfall auf Supermarkt

Weyhausen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20 Uhr in Weyhausen im Aldi-Supermarkt zu einem Raubüberfall. Ein männlicher Täter verschaffte sich Zutritt zu einer Kassenbox und machte sich an der Kasse zu schaffen. Als er von einer hinzukommenden Mitarbeiterin angesprochen wurde bedrohte er diese mit einem Messer und ergriff mit diversem Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Eine Fahndung im Nahbereich durch mehrere Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Täters. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze. Er wurde als etwa 170 cm groß beschrieben. Die Polizei Gifhorn bittet verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes an die Polizeiinspektion Gifhorn unter 05371/ 980-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell