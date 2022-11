Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wittingen - LK Gifhorn, Nordkreis

Verkehrskontrollen (ots)

In der Nacht des 05/06.11.2022 wurden in der Zeit von 21:00 Uhr bis 04:00 Uhr durch Beamte der PI Gifhorn an mehreren Örtlichkeiten im Gifhorner Nordkreis stationäre und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Fahrzeugführer (41 Jahre) in der Knesebecker Kontrollstelle konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Darüber hinaus wurde ein Atemalkoholgehalt von 0,7 Promille festgestellt. Ein weiterer Fahrzeugführer (24 Jahre) wurde im Umfeld der Kontrollstelle in Hankensbüttel angehalten. Bei diesem wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,0 Promille festgestellt. In Wesendorf wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf einen abgestellten PKW aufmerksam. In diesem befand sich auf dem Fahrersitz eine schlafende Person. Die Person (29 Jahre), welche zugab im Vorfeld das Fahrzeug geführt zu haben, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus konnte mittels Urintest eine Beeinflussung durch THC und Amphetamine festgestellt werden. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Insgesamt wurden im o.g. Zeitraum 84 Kraftfahrzeugführer einer ganzheitlichen Verkehrskontrolle unterzogen.

