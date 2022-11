Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand eines Hauses in Knesebeck

Knesebeck (ots)

Ein Feuer brach in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags in Knesebeck aus. Brandbetroffen ist ein unbewohntes Einfamilienhaus mit angrenzenden Stallungen in der Mittelstraße. Die Polizei erhielt gegen 05:20 Uhr Kenntnis von dem Brand und übernahm die ersten Ermittlungen. Die Ursache zur Entstehung des Feuers ist bislang unbekannt und Teil der Ermittlungen.

Neben der Polizei sind Rettungsdienst und weit mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis zum Abend des 04.11.2022 andauern. Das Gebäude ist bis auf die Grundmauern eingestürzt, die Höhe des Schadens noch unbekannt.

