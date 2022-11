POL-GF: Suche nach Vermisster schnell beendet

Rühen (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person als Folge kam es am Mittwochvormittag in Rühen. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 11:00 Uhr ein 88-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Giebelstraße in Richtung Ortsmitte. Hinter der Einmündung der Lerchenstraße wechselte der Mann auf den dortigen Fußweg, kam auf diesem aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrrad ins ...

mehr