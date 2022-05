POL-SO: Kreis Soest - sicher.mobil.leben

Anröchte (ots) - Am Donnerstag, um 22:20 Uhr, kam es an der Kliever Straße zu einem Unfall. Zwei 45 und 47 Jahre alte Radfahrer aus Anröchte waren mit ihren Pedelecs auf der Kliever Straße unterwegs. Sie fuhren nebeneinander. Einer berührte mit seinem Lenker den Lenker des anderen Fahrers und beide stürzten. Der 47-Jährige wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und von ...

