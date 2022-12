POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Hachenburg/ Nistertal (ots) - Am heutigen Vormittag, zwischen 10:30 und 11:30 Uhr, hatte der Geschädigte seinen silbernen PKW, VW, Kombi, auf dem Parkplatz eines Einkaufskomplexes im Kleeberger Weg, Hachenburg, und anschließend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hornisterstraße in Nistertal geparkt. Anschließend stellte er eine Beschädigung an seinem PKW hinten rechts fest. Vermutlich ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/ Ausparken an dem ...

mehr