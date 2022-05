Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei Hamm beendet Alkohol- und Drogenfahrten am Wochenende

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm zog von Freitag, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai, aufgrund von Drogen- und Alkoholkonsum vor Fahrtantritt wieder mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr.

Eine 40-Jährige Frau aus Hamm wurde am Freitag gegen 8.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Großen Werlstraße aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes angehalten. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss standen am Samstag ein 27-Jähriger aus Hückelhoven und ein 30-Jähriger aus Hamm. Beide wurden gegen 2.10 Uhr mit ihren E-Scootern auf der Günterstraße kontrolliert.

Samstagmorgen um 9.45 Uhr konnten Polizeibeamte bei einer 40-jährigen Hammerin auch den Verdacht auf Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss begründen. Sie wurde mit ihrem VW auf der Wilhelmstraße kontrolliert.

Drei weitere Männer fischte die Polizei ebenfalls aus dem Verkehr, weil sie alkoholisiert unterwegs waren: einen 47-jährigen Hammer am Samstag gegen 3.30 Uhr, der in starken Schlangenlinien mit seinem Fahrrad auf der Römerstraße unterwegs war, am Sonntag einen 44 Jahre alten Mann aus Werne, der mit seinem Rad gegen 1 Uhr auf der Dortmunder Straße fuhr und am Sonntag gegen 4.45 Uhr einen 34-Jährigen aus Hamm, der mit seinem Mazda auf der Kamener Straße in Schlangenlinien fuhr und nach Zeugenangaben mehrfach in den Gegenverkehr und gegen Bordsteinkanten geriet.

Alle sechs Personen mussten eine Blutprobe abgeben. Von dem Mazdafahrer wurde zudem der Führerschein eingezogen.(hei)

