Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (31/2022) Vollsperrung nach Busunfall aufgehoben - B 247 wieder frei

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (jk) - Nach dem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind die Bergungsarbeiten auf der B 247 abgeschlossen. Gegen 14.35 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben. Warum der Bus am Vormittag von der Straße abkam und in der Folge auf die Seite kippte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei Duderstadt dazu dauern an.

