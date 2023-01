Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bedrohung eines Kindes im Zug

Kröpelin (ots)

Am Sonntagabend, den 29.01.2023 meldete sich ein Vater bei der Bundespolizei, um Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil seiner 13-jährigen Tochter zu erstatten. Er gab an, dass sein Kind am Nachmittag allein vom Hauptbahnhof Rostock mit der Regionalbahn nach Hause in Richtung Kröpelin unterwegs war. Im Zug habe sich wenig später ein Mann gegenüber von seiner Tochter gesetzt. Hier soll der 37-jährige Deutsche aus Rostock das Kind beleidigt und ihr Schläge ins Gesicht angedroht haben, wenn er ihr das nächste Mal im Zug begegnet. Die Tochter wendete sich mit einer Nachricht über den Vorfall bei ihrem Vater, woraufhin dieser ihr riet schnellstmöglich den Zugbegleiter aufzusuchen. Die restliche Fahrt wurde Sie durch den Zugbegleiter in der 1. Klasse betreut und an den am Zielbahnhof bereits wartenden Vater empfangen. Durch die Bundespolizisten wurde gegen den 37-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

