Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 600,- EUR Strafe wegen Diebstahl

Rostock Seehafen (ots)

Weil ein 39-jähriger Mann durch das Amtsgericht München im Februar 2021 wegen Diebstahls rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 600,- EUR verurteilt wurde und bislang unbekannten Aufenthalts war, wurde durch die Staatsanwaltschaft München I im September 2021 Haftbefehl erlassen. Durch Beamte der Bundespolizei am Überseehafen Rostock konnte am 02.02.2023 um 13:50 Uhr der Verurteilte als Fahrer eines PKW mit dem Fährschiff "Skåne" Stena Line aus Schweden kommend festgestellt werden. Ihm wurde umgehend der Haftbefehl eröffnet. Der gebürtige Kroate konnte die 600,- EUR und 86,-EUR für die Kosten des Verfahrens auf der Dienststelle des Bundespolizeireviers Rostock-Überseehafen vollständig bezahlen und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen.

