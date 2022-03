POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.03.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch in einen Pkw. Wolfenbüttel, Alter Weg, Parkplatz des örtlichen Klinikums, 01.03.2022, 10:00 Uhr-08.03.2022, 15:00 Uhr. Unbekannte Täter hatten versucht, in einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw VW einzudringen. Die Täter hebelten an der Fahrertür, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben, in das ...

mehr