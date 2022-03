Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.03.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch in einen Pkw.

Wolfenbüttel, Alter Weg, Parkplatz des örtlichen Klinikums, 01.03.2022, 10:00 Uhr-08.03.2022, 15:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten versucht, in einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw VW einzudringen. Die Täter hebelten an der Fahrertür, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben, in das Fahrzeug zu gelangen. Die Schadenshöhe wird mit ca. 2.500 Euro angegeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Wolfenbüttel, Am Heckenkamp, 04.03.2022, 16:00 Uhr-05.03.2022, 14:00 Uhr.

Die Polizei befasst sich mit acht bekannt gewordenen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

An mehreren am Straßenrand abgestellten Pkw beschädigten die Täter jeweils den Fahrzeuglack und verursachten hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05331/933-0 bei den Beamten zu melden.

