Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen an Parkplatz - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag, 26.02.2022, beschädigte eine Person gegen 02.20 Uhr an dem öffentlichen Parkplatz "Alte Brauerei" in der Wartburgallee die Schrankenanlagen der beiden Zufahrten. Der vermutlich männliche Täter verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter der Bezugsnummer 0047056/2022 entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell