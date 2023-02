Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raubüberfall; Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Verkehrskontrolle; Diesel gestohlen

Reutlingen (ots)

Versuchter Raubüberfall (Zeugenaufruf)

Zu einem versuchten Raubüberfall ist es am Mittwochabend in der Reutlinger Innenstadt gekommen. Ein 35-Jähriger hatte gegen 19.40 Uhr sein Geschäft in der Burgstraße verlassen und sich zu seinem Pkw auf dem Parkplatz gegenüber des Finanzamts begeben. Dort trat ihm ein bislang unbekannter Täter gegenüber und forderte ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld. Der 35-Jährige rannte daraufhin weg und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten kurze Zeit später, hatte sich der Räuber in unbekannte Richtung entfernt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist zirka 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß. Er trug eine Brille und sprach akzentfrei Deutsch. Der Unbekannte hatte eine dunkle Bluejeans, eine schwarze Jacke sowie schwarze Handschuhe an. Weiterhin hatte er eine schwarze Wollmütze und eine OP-Maske auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): 36-Jährigen geschlagen und getreten

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen drei Unbekannte, die am frühen Donnerstagmorgen in der Kanzleistraße einen 36-Jährigen geschlagen und getreten haben sollen. Der Mann war gegen vier Uhr zu Fuß in der Kanzleistraße unterwegs, wo er auf drei Männer traf, die ihn angegangen haben sollen. Der Rettungsdienst brachte den nach ersten Erkenntnissen leichtverletzten 36-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rn)

Bad Urach (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss

Weil er unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hat, musste ein 54-Jähriger nach einem Verkehrsunfall an späten Mittwochabend seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 22.15 Uhr mit seinem Suzuki auf der L249 von Sirchingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. In der dortigen, ansteigen Böschung kippte der Wagen nach rechts und überschlug sich, ehe er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 54-Jährige setzte seine Fahrt daraufhin fort und beschädigte weitere Leitplankenelemente auf der rechten Seite. An der Einmündung zur B465 hielt der Fahrer, an dessen Wagen durch den Unfall die Ölwanne beschädigt worden war, an. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest lieferte einen vorläufigen Wert von über 1,1 Promille. Der leichtverletzte 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben musste. Eine Reinigungsfirma kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Bad Urach (RT): Mit Pfefferspray gesprüht

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend im Bereich der Einmündung Beim Tiergarten / Burgstraße ereignet hat. Dort war gegen 22.40 Uhr ein 24-Jähriger mit einem 32 Jahre alten Bekannten in Streit geraten. Der Ältere besprühte seinen Kontrahenten daraufhin mit Pfefferspray, schlug und trat nach ihm. Der leichtverletzte 24-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 32-Jährige wurde wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls wurde er zur Durchführung weiterer Maßnahmen vorläufig festgenommen. (rn)

Plochingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen und gegen Mauer geprallt

Vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn ist eine 33-Jährige am Donnerstagmorgen in der Schorndorfer Straße mit ihrem PKW alleinbeteiligt verunglückt. Die Frau war gegen sechs Uhr mit ihrem Skoda Fabia stadteinwärts unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Betonpoller kollidierte. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Skoda wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (ah)

Nürtingen (ES): Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall verstorben

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verstorben. Der 61-Jährige war gegen 15.15 Uhr mit einem Renault auf der Nürtinger Straße zwischen Unterensingen und Zizishausen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve streifte der Mann mit seinem Wagen zunächst an der rechtsseitigen Leitplanke entlang. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn und stieß mit einer neben der Straße verlaufenden Mauer zusammen. Der Fahrer musste von Ersthelfern und Rettungskräften über die Beifahrertür aus seinem Auto befreit werden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Fahrer aufgrund einer medizinischen Ursache noch an der Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Esslingen (ES)/Stuttgart: Betrunkener Autofahrer mit acht Mitfahrern unterwegs

Die Polizei musste am Mittwochabend die Fahrt eines betrunkenen Pkw-Lenkers stoppen, der mit acht weiteren Personen, darunter sechs Kindern, in einem Fahrzeug unterwegs war. Der VW Golf des 38-Jährigen fiel einem aufmerksamen Zeugen gegen 18 Uhr auf der B 10 bei Esslingen in Richtung Stuttgart auf, da auf der Rücksitzbank auffällig viele Personen saßen und sich ein Kind im Kofferraum befand. Der Zeuge folgte dem Golf so lange, bis eine Streife der Esslinger Verkehrspolizei das Fahrzeug am Beginn der Landeshauptstadt stoppen konnte. In dem Auto befanden sich neben dem Fahrer und einem Beifahrer, die Mutter mit fünf Kindern auf dem Rücksitz, die alle nicht angeschnallt waren, sowie ein Kind im Kofferraum. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich fest, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp über einem Promille, worauf er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Einen Führerschein konnten sie ihm nicht wegnehmen, da er keinen besitzt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen sowie die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben waren. (ms)

Hechingen (ZAK): Dieseldiebstahl

Mehrere hundert Liter Diesel sind zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in der Tübinger Straße entwendet worden. Ein unbekannter Täter schlauchte dort den Diesel aus einem Bagger und einem Tankfass ab, die auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn abgestellt waren. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (fj)

