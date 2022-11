BPOLI EBB: Erzwingungshaft abgewendet

Ebersbach, Bernstadt, Görlitz (ots) - Auch am letzten Wochenende stellten Bundespolizisten wieder mehrere Migranten und zwei Abholer fest. Am 29. Oktober 2022 um 20:35 Uhr wurden am Bahnhof in Ebersbach elf Syrer kontrolliert, welche mit einem Zug nach Dresden fahren wollten. Dass sich die Syrer im Zug befanden, wurde durch den Zugbegleiter mitgeteilt. Keiner der neun ...

mehr