BPOLI EBB: Schleuser brachten Migranten nach Zittau und Bernstadt

Bernstadt, Zittau (ots)

Wieder ging ein Hinweis aus der Bevölkerung bei der Polizei ein. Dieses Mal wurden am 27. Oktober 2022 auf dem Bernstädter Marktplatz mehrere verdächtige Personen gesehen, die abgesetzt wurden.

Eine Funkwagenstreife der Landespolizei stellte daraufhin um 18:30 Uhr einen jungen Mann in einer Bushaltestelle sowie vier Männer und Frauen in einem nahen Dönerimbiss fest. Es handelte sich bei ihnen um einen 19-jährigen Afghanen sowie um zwei 25 und 34 Jahre alten Frauen aus der Türkei und um zwei Türken im Alter von 23 und 27 Jahren. Die fünf Personen konnten keine für den Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlichen Ausweisdokumente vorlegen und waren offensichtlich von Schleusern nach Grenzübertritt hier abgesetzt worden. Die Bundespolizei übernahm den Fall und nahm die Migranten in Gewahrsam. Den Ermittlungen zufolge waren die fünf Ausländer auf der Balkanroute und über Tschechien eingeschleust worden. Ein Augenzeuge hatte noch gesehen, wie weitere Personen nach dem Absetzen auf dem Marktplatz mit einem Taxi weitergefahren sind. Die Bundespolizei wird Kontakt zu dem Zeugen aufnehmen.

Bereits am 24. Oktober 2022 waren um 22:30 Uhr am Zittauer Bahnhof fünf Türkinnen und Türken im Alter zwischen zwei und 29 Jahren aufgegriffen worden, die ebenfalls von unbekannten Schleusern nach Zittau gebracht worden waren.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern, der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes aufgenommen. Sie bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 03586 / 76020. Vielleicht kann jemand in den beiden Fällen Angaben zu den Schleusern machen, die die Ausländer abgesetzt haben. Die 10 Migranten wurden zu den Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden und Leipzig geschickt da sie einen Asylantrag stellen wollen.

