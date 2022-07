Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Streitigkeiten zwischen Bus- und Transporter-Fahrer in Mayen-Kürrenberg - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Samstag, den 23.07.2022, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Laachstraße in Mayen-Kürrenberg zu einer Konfrontation zwischen einem Bus- und einem Transporterfahrer. Der 60-jähriger Busfahrer (weißer Linienbus) soll zunächst dem 23-jährigen Fahrer eines blauen Transporters innerhalb der Ortslage (Haupt-, Ecke Kirchstraße) die Vorfahrt genommen haben. Als der Fahrer des Transporters den Busfahrer unweit an der Haltestelle Laachstraße zur Rede stellte, soll er angeblich durch den Busfahrer beleidigt worden. Nach dem Vorfall soll der Busfahrer den Transporter-Fahrer beim Anfahren Richtung Kreisel Feuerwehrhaus absichtlich geschnitten haben. Der Busfahrer stellt den Sachverhalt gegenteilig dar und will angeblich durch den Transporter-Fahrer geschnitten und zu einer Gefahrenbremsung genötigt worden sein.

Die PI Mayen hat entsprechende Strafverfahren gegen beide Beteiligte eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

